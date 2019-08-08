Минобороны: Радиационный фон в норме после взрыва на полигоне под Архангельском

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В ведомстве подтвердили, что два человека погибли. Шесть представителей министерства и предприятия-разработчика ранены.

Выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, сегодня на территории воинской части в Архангельской области произошел врыв и последующий пожар. По данным некоторых источников, ЧП случилось на судне.

СМИ и соцсети уточняли, что инцидент произошел в населенном пункте Нёнокса, где расположен ракетный полигон, на котором испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок.

"Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в 3 раза", - говорится в сообщениях очевидцев ЧП.