ФАС может принять решение по сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт" осенью

Федеральное антимонопольное агентство России (ФАС) может принять решение по сделке "Яндекс.Такси" и группы "Везет" осенью. В сентябре ведомство планирует завершить анализ рынка агрегаторов такси, на основе которого и будет приниматься решение, передает ТАСС. Ходатайство о сделке компании подали в ФАС в середине июля этого года.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя сделку, сказал, если в результате сделки компания станет монополистом на рынке, то столкнется с антимонопольным регулированием, напоминает "Интерфакс".

Некоторые игроки рынка, например, сервис Gett, надеются, что ФАС не одобрит сделку. "Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе. ФАС не может допустить создания подобных монополий", - цитирует ТАСС главу Gett Дэйва Вайсера.

Напомним, по условиям сделки "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber (ранее объединился с "Яндекс.Такси"), 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.