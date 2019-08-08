Ольга Бузова готова спеть новый гимн Перми за 5 миллионов рублей

Телеведущая и набирающая популярность певица Ольга Бузова (33) готова записать новый гимн Перми. В конце августа стартует конкурс на музыку и слова для главной песни столицы Пермского края, победитель получит 300 тыс. руб. Первое исполнение гимна намечено на ближайший День города - 12 июня 2020 года.

Местное издание "В курсе.ру" попыталось узнать у менеджеров известных российских артистов, готовы ли их подопечные исполнить гимн Перми для официальной записи.

"Как выяснилось, не все из звезд готовы взяться за премьерное исполнение. Категорическим отказом ответил менеджер Егора Крида. Откровенно растерялись Smash и Сява, попросив время "на подумать". Помощник Сергея Шнурова, самого кассового рок-музыканта в России, опешила настолько, что ответ свелся практически к одной фразе: "Даже не знаю, куда вас переадресовать…", - рассказывают журналисты.

Из обширного звездного списка с искренней радостью на предложение откликнулся менеджмент Ольги Бузовой. Директор артистки Арам Арчер заявил, что после разговора с Ольгой и уточнений ряда деталей, она готова приехать в Пермь и спеть гимн города за пять миллионов рублей.

Добавим, представители команды артистки, ответившие на звонок Накануне.RU на номер Арчера, заявили, что никаких переговоров с ними на эту тему, а уж обсуждения гонорара - и подавно, не было.