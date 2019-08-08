30 Августа 2020
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Ольга Бузова (2019) | Фото:Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова готова спеть новый гимн Перми за 5 миллионов рублей

Телеведущая и набирающая популярность певица Ольга Бузова (33) готова записать новый гимн Перми. В конце августа стартует конкурс на музыку и слова для главной песни столицы Пермского края, победитель получит 300 тыс. руб. Первое исполнение гимна намечено на ближайший День города - 12 июня 2020 года.

Местное издание "В курсе.ру" попыталось узнать у менеджеров известных российских артистов, готовы ли их подопечные исполнить гимн Перми для официальной записи.

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"Как выяснилось, не все из звезд готовы взяться за премьерное исполнение. Категорическим отказом ответил менеджер Егора Крида. Откровенно растерялись Smash и Сява, попросив время "на подумать". Помощник Сергея Шнурова, самого кассового рок-музыканта в России, опешила настолько, что ответ свелся практически к одной фразе: "Даже не знаю, куда вас переадресовать…", - рассказывают журналисты.

Из обширного звездного списка с искренней радостью на предложение откликнулся менеджмент Ольги Бузовой. Директор артистки Арам Арчер заявил, что после разговора с Ольгой и уточнений ряда деталей, она готова приехать в Пермь и спеть гимн города за пять миллионов рублей.

Добавим, представители команды артистки, ответившие на звонок Накануне.RU на номер Арчера, заявили, что никаких переговоров с ними на эту тему, а уж обсуждения гонорара - и подавно, не было.

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Ольга Бузова готова спеть новый гимн Перми за 5 миллионов рублей

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Теги: ольга бузова, пермь, гимн города



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Развитие сюжета:

Ранее 15.08.2019 11:23 Мск Пермяки создали петицию против исполнения гимна города Ольгой Бузовой

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