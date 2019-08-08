На уральском предприятии "Евраза" на слесаря упала металлическая конструкция: мужчина погиб

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (входит в "Евраз") погиб слесарь. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в среду в ходе работ по техобслуживанию механического оборудования цеха шихтоподготовки фабрики кускования. По предварительным данным, при подъеме груза тельфером в результате обрыва стропы на слесаря упала металлическая конструкция. В результате мужчина 1978 года рождения скончался от полученной травмы.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства: в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.