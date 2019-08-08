СМИ: Пожар в военной части под Архангельском произошел из-за детонации боеприпасов

Причиной пожара в войсковой части под Архангельском, предположительно, стала детонация боеприпасов.

Об этом заявил источник РИА Новости. За этим последовали взрывы, разгорелся огонь.

Между тем, по данным ТАСС, пожар начался на судне.

ЧП, по данным СМИ, произошло воинской части в Северодвинске.

Сообщается о двух погибших и 15 пострадавших.

Это уже второй за неделю пожар на российском военном объекте. Напомним, 5 августа под Ачинском Красноярского края взрывы начались во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.

На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации. СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.