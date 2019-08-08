Зеленский пообещал в 2020 году выставить на продажу почти всю территорию Украины

До конца текущего года на Украине будет проведена земельная реформа, а в 2020 году землю начнут распродавать. Об этом заявил в Турции украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, под распродажу попадут около 40 млн га, т.е. 400 тыс. кв. км. При этом вся территория Украины, не считая ДНР и ЛНР, составляет около 550 тыс. кв. км. То есть Зеленский намерен распродать почти всю землю страны.

Ранее он неоднократно заявлял о своем намерении распродать землю. Напомним, это требование Запада было одним из ключевых, которое было согласовано со Всемирным банком еще перед президентскими выборами.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 14 лет. Ряд партий и политиков выступают против, опасаясь, что западные корпорации скупят всю землю страны.