В Перми расселяют жильцов исторического здания: частично разрушились несущие конструкции

В Перми признали аварийным подъезд №10 дома по ул. Куйбышева, 7. Людей необходимо переселить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Здание о котором идет речь - доходный дом М.М. Камчатова. Оно является памятником культурного наследия регионального значения. Дом был построен во второй половине XIX века неизвестным архитектором.

Вопрос о состоянии дома рассматривался на комиссии по ЧС Ленинского района Перми 26 июля по обращению инспекции государственного жилищного надзора Прикамья. По итогам заседания было принято решение признать подъезд №10 аварийным в связи с частичным разрушением несущих конструкций второго и третьего этажей.

В квартирах подъезда №10 проживают 12 человек. Власти города готовы предоставить людям помещения маневренного фонда. В управление жилищных отношений поступило пять заявлений от семей.

Ситуацию руководство департамента ЖКХ обсудило на встрече с жильцами. Начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов пояснил, что расселение производится для предотвращения ЧС.

"Превентивные меры уже приняты – закрыты доступы в помещения, где замечены аварийные конструкции, в возможных местах установлены подпорки, маячки, то есть производится постоянный мониторинг ситуации в подъезде", - сообщил он.

Капитальный ремонт будет проведен в три этапа. Первый - проект и его согласование, второй - непосредственно ремонт дома, в том числе, аварийных конструкций. Конкурс на разработку проектной документации пройдет уже в августе, однако, поскольку дом является объектом культурного наследия,согласовывать работы придется довольно долго. Завершить проектирование планируется в 2020 г., а строительно-монтажные работы - до конца 2022 г.