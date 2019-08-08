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Происшествия Пермский край
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

СК подтвердил возбуждение дела из-за реализации жилищной программы для молодых семей в Прикамье

Следователи подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "Халатность" из-за задержки при реализации программы предоставления субсидий молодым семьям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Напомним, из очереди на получение жилищных выплат могут быть исключены около 4 тыс. участников программы – членов молодых семей. Сейчас молодые семьи, где каждый из супругов младше 35 лет, могут рассчитывать на субсидию для покупки социального жилья в размере 30–35% от его стоимости. В очереди стоит 11,8 тыс. семей. Из-за медленной реализации проекта возбуждено дело по статье "Халатность".

В пресс-службе минсоцразвития Накануне.RU сообщили, что сегодня программу "Молодая семья" в Пермском крае финансируют из федерального, краевого и местного бюджетов.

"Есть вопросы к порядку финансирования региона из федерального бюджета. В настоящее время на очереди стоит 11,8 тыс. молодых семей. Ежегодно правительство края направляет заявку в министерство строительства и ЖКХ РФ на привлечение дополнительных федеральных средств. В 2018 г. регион дополнительно получил 47,6 млн руб., направлена заявка на выделение денег в будущем году", - отметили в министерстве.

По плану чиновников, в этом году субсидию должны получить 208 молодых семей.

"В 2019 г. на социальные выплаты из бюджетов трех уровней выделено 579 млн руб., которые пошли на решение жилищного вопроса 1,8 тыс. молодых семей, в том числе 203 многодетных", - уточнили в минсоцразвития.

В управлении Накануне.RU подтвердили факт возбуждения дела. Пока фигурантов у него нет.

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СК подтвердил возбуждение дела из-за реализации жилищной программы для молодых семей в Прикамье

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Теги: министерство социального развития Пермского края, уголовное дело, халатность, жильё молодым семьям



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