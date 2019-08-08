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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, документ, подписание (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев создал две рабочие группы по "школьному строительству" в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с региональными застройщиками механизмы их активного включения в процесс строительства школ и детских садов в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь идет о поиске оптимальных вариантов государственно-частного партнерства и нестандартных подходов к созданию современной и доступной образовательной среды. В этом году планируется ввести еще 6,7 тысячи новых мест для учеников, а всего до 2022 года предполагается сдать более 20 построенных или полностью реконструированных общеобразовательных учреждения.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

Но даже при таком высоком темпе возведения объектов региону их может не хватить, поскольку численность детей школьного возраста каждый год в Свердловской области увеличивается на 15 тыс. человек. Наибольший рост ожидается в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Ревде и Среднеуральске, и поэтому, по словам Куйвашева, при решении задач по строительству школ нужно учитывать среднесрочный и долгосрочный демографический прогнозы.

В качестве примера глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил "тепловую карту" с информацией о существующих образовательных учреждениях, планируемых к строительству, а также наглядно представлены территории города, где ощущается дефицит мест для школьников и дошкольников. Губернатор призвал участников строительного рынка изучить эту потребность и включиться в решение стоящих перед регионом задач. По его словам, в последнее время наблюдается интерес федеральных застройщиков к реализации проектов в Свердловской области.

Александр Высокинский(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

По итогам встречи с руководителями строительных компаний Евгений Куйвашев принял решение о создании двух рабочих групп. Первая будет заниматься непосредственно вопросами строительства объектов, возглавит ее заместитель губернатора Сергей Швиндт. В зоне ответственности второй будет решение финансово-экономических вопросов: этот блок курирует заместитель главы региона Олег Чемезов. Координировать всю работу поручено первому заместителю губернатора Алексею Орлову.

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Куйвашев создал две рабочие группы по "школьному строительству" в Свердловской области

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Теги: Куйвашев, школы, группы, строительство



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