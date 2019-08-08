Куйвашев создал две рабочие группы по "школьному строительству" в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с региональными застройщиками механизмы их активного включения в процесс строительства школ и детских садов в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь идет о поиске оптимальных вариантов государственно-частного партнерства и нестандартных подходов к созданию современной и доступной образовательной среды. В этом году планируется ввести еще 6,7 тысячи новых мест для учеников, а всего до 2022 года предполагается сдать более 20 построенных или полностью реконструированных общеобразовательных учреждения.

Но даже при таком высоком темпе возведения объектов региону их может не хватить, поскольку численность детей школьного возраста каждый год в Свердловской области увеличивается на 15 тыс. человек. Наибольший рост ожидается в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Ревде и Среднеуральске, и поэтому, по словам Куйвашева, при решении задач по строительству школ нужно учитывать среднесрочный и долгосрочный демографический прогнозы.

В качестве примера глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил "тепловую карту" с информацией о существующих образовательных учреждениях, планируемых к строительству, а также наглядно представлены территории города, где ощущается дефицит мест для школьников и дошкольников. Губернатор призвал участников строительного рынка изучить эту потребность и включиться в решение стоящих перед регионом задач. По его словам, в последнее время наблюдается интерес федеральных застройщиков к реализации проектов в Свердловской области.

По итогам встречи с руководителями строительных компаний Евгений Куйвашев принял решение о создании двух рабочих групп. Первая будет заниматься непосредственно вопросами строительства объектов, возглавит ее заместитель губернатора Сергей Швиндт. В зоне ответственности второй будет решение финансово-экономических вопросов: этот блок курирует заместитель главы региона Олег Чемезов. Координировать всю работу поручено первому заместителю губернатора Алексею Орлову.