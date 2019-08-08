Валютный рынок на фоне торгового конфликта США и Китая

Основным драйвером, который оказывает влияние на мировой рынок и его валютный сегмент, остается неразрешенный конфликт между двумя сверхдержавами – США и Китаем. Как показали события, предыдущей и этой недели, напряженная ситуация с торговыми войнами между Вашингтоном и Пекином не идет по направлению к дипломатической разрядке.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на оставшийся китайский импорт в Штаты. И, если в своем первом сообщении бизнесмен и миллионер говорил о 10% пошлины с 1 сентября, то впоследствии он завел речь о 25%.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты требуют от Китая увеличить объем импорта товаров из своей страны, а также открыть доступ для управления китайскими компаниями иностранному капиталу. Ответные меры из Поднебесной не заставили себя ждать. Официальная позиция руководства КНР – введение жестких мер по отношению к США. Например, прекращение закупок сельскохозяйственной продукции. После того, как настроения правительства азиатской страны стали обнародованы, юань упал до минимумов 11-летней давности.

Некоторые эксперты уверены, что манипуляции с китайской национальной валютой – это целенаправленная акция правительства Китая для повышения уровня ее экспорта. Неопределенность, а также неблагоприятные прогнозы в конфликте между США и Китаем, возможная эскалация и новые ограничительные меры не могли не сказаться на мировой экономике, нефти и рубле.

Ситуация с нефтью складывается ожидаемая – баррель черного золота марки Brent падает в цене, пробив 60-долларовую отметку. Ближайший драйвер роста цен – публикация отчетов о состоянии запасов нефти в США, которые последние недели демонстрировали «минус». Но они могут не стать фактором для разворота.

Не так быстро, но вслед за энергоносителем ослабляет свои позиции и рубль, который, по мнению некоторых аналитиков, даже считается переоцененным в подобных условиях.

Укрепить российскую валюту в теории может вернувшийся интерес инвесторов к ОФЗ. Очередной аукцион государственных облигаций на сумму около 20 миллиардов рублей и сроком на 5 лет, пройдет в среду. Это размещение можно считать тестом на интерес к рублю.

Несмотря на общий негативный фон, неделя складывается для российской валюты относительно спокойно, и цена доллара в паре с россиянином колеблется на уровне отметки 65 рублей за доллар. Подробнее о движении курсов вы можете узнать на сайте компании InstaForex.