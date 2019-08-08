"Радиация превышена в три раза". В пожаре в воинской части в Архангельской области погибли люди

На территории воинской части в Архангельской области произошел врыв и последующий пожар, об этом пишет Mash.

Инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Однако самое серьезное то, что возле поселка расположен ракетный полигон, на котором испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок.

Якобы экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в три раза, об этом говорится в сообщениях очевидцев ЧП.

Baza пишет, что к месту инцидента не пускают сотрудников МЧС. Якобы Минобороны РФ отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.