30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ЛНР, флаг (2017) | Фото:

Украинские власти оправдываются, почему не захватили на своей территории представителей ЛНР

Власти и силовые службы Украины оправдались, почему не захватили пересекших линию разграничения и прибывших в Станицу Луганскую представителей ЛНР - министра иностранных дел Владислава Дейнего и уполномоченного по правам человека в республике Ольгу Кобцеву.
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Как сообщало Накануне.RU, Дейнего и Кобцеву в Станице Луганской остановил глава украинской районной администрации Юрий Золкин и вступил в спор, допытываясь, что они вообще здесь делают. Многие на Украине раскритиковали украинские власти за то, что их не захватили. В ответ власти, СБУ и полиция выступили с оправданием.

Золкин заявил, что не ожидал появления представителей ЛНР, которые якобы могли взять в заложники работников украинского МЧС. Он отметил, что инцидент произошел в "серой зоне", где нет ни украинской полиции, ни СБУ, ни военных, которые не имеют права там находиться.

Это же заявили в СБУ - что похищение Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы нарушением договоренностей и дало бы повод ЛНР обвинить Украину.

Руководитель отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что никаких заявлений в полицию о пребывании представителей ЛНР не поступало. А если бы и поступило, то те были бы бессильны что-то делать.

"Согласно условиям разведения сил и средств в Станице Луганской, находиться силовикам в той зоне, где вчера были Дейнего и Кобцева, запрещено. Полиция, прокуратура, СБУ или военные не имеют права идти туда с оружием и что-то делать. Никаких следственных действий, не говоря уже о задержании людей. Вооруженными в этой так называемой демилитаризованной зоне могут быть только миротворцы. Получается так, что наши военные отошли с позиций, полиция и пограничники находятся только на КПП, а у разрушенного моста - гуляйполе", - сказала Погукай.

Однако подавляющее большинство украинских пользователей эти аргументы не убедили. Отметим, что ранее ВСУ не стеснялись захватывать села в "серой зоне".

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Украинские власти оправдываются, почему не захватили на своей территории представителей ЛНР

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Теги: Украина, ЛНР



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