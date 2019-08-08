В Югре "второй честный гаишник" пожаловался главе СКР на "волокиту со стороны его сургутских подчинённых"

Правозащитник из Сургута Сергей Иванов вновь обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. На этот раз активист требует "разобраться в волоките, которую устроили подчинённые председателя СК из экономической столицы Югры", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео обращения Иванов опубликовал на своем канале YouTube. В коротком ролике он рассказал, что к нему как к уполномоченному по охране труда Московского профсоюза полиции обратился член этого профсоюза.

"Он рассказал, что сотрудники сургутского отдела окружного управления СКР бездействуют там, где надо возбуждать уголовное дело. В рамках судебного разбирательства между городскими силовиками и заявителем управление представило документы, ознакомившись с которыми, член профсоюза увидел, что подпись в должностной инструкции ему не принадлежит", - сказал Иванов.

Почерковедческая экспертиза показала, что именно заявитель ставил подпись в инструкции. Независимая рецензия на экспертизу нашла нарушения при её написании.

"Установлены грубые нарушения со стороны эксперта: в частности, его подписка о том, что он понимает, что в случае лживого заключения ему грозит уголовная ответственность, а также само заключение оформлены с нарушениями. Но самое главное – то, что эксперт сообщил суду неверную информацию о себе. У него нет необходимых образования и стажа, чтобы проводить экспертизу", – сказал Иванов.

По словам правозащитника, в мае член профсоюза обратился с этой информацией в сургутский городской отдел окружного управления СКР, однако решение об отказе в возбуждении дела ему выдали только 29 июля. Документ он считает незаконным.

"К вам как к сотрудникам Следственного комитета обращаются за помощью, а вы занимаетесь волокитой. Прошу вас, Александр Иванович, обратить внимание на работу сотрудников сургутского отдела СК, поручить подчинённым проверить все изложенные в обращении факты и взять обращение на личный контроль", – сказал Иванов.

Напомним, ранее Иванов прославился другим публичным обращением к председателю СКР. По мнению Иванова, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винил замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. Никаких доказательств вины Духовникова тогда не нашли. Позже Иванов записал новое видео, в котором заявил, что сотрудникам ГИБДД не оплачивают сверхурочную работу. 22 октября прошлого года его уволили, как посчитал Иванов, за публикацию "разоблачительного" видео. 23 октября в Сургут из столицы прибыла проверка, которая подтвердила его слова о нарушениях. Позже Иванов восстановился по суду и 25 января этого года вышел на работу. В конце весны Иванов опубликовал новое видео, в котором рассказал, что сын и.о. главы городской полиции скрыл лейкопластырем часть номера своего автомобиля, а когда Иванов уличил его в этом, набросился на гаишника с кулаками.