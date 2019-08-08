Пожар в промышленном цехе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге потушен

Пожарные справились с огнем в цехе на промышленной площадке на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сигнал о ЧП поступил сегодня в первом часу дня: произошло возгорание масла на площади 70 кв.м. Из здания цеха до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Как уточнили в МЧС, открытое горение было ликвидировано в 12 часов 52 минуты. Пострадавших в результате инцидента нет.

Точную причину возгорания теперь предстоит установить специалистам.