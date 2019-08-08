Фонд святой Екатерины: Большинство жителей ждут храм, осталось выбрать новое место

Сегодня стало известно, что земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности ООО "Храм святой Екатерины", будет возвращен в категорию земель общего пользования. Руководители РМК Игорь Алтушкин и УГМК Андрей Козицын уже проинформировали об этом главу города Александра Высокинского.

В Фонде святой Екатерины, который спонсирует строительство святыни к 300-летию Екатеринбурга, прокомментировали это событие.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев заявил: "Решение не строить Храм святой Екатерины на площадке у Драмтеатра было принято давно. Именно поэтому и были запущены процедуры общественного обсуждения нового места. На сегодня идет юридическое оформление процедуры передачи участка городу".

По его словам, "для нас главным остается тот факт, что большинство жителей города поддерживают идею строительства храма и ждут начала его строительства в ближайшее время".

Напомним, на опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге вынесут три площадки. Первая - пустырь в районе улиц Фурманова и Белинского площадью 2,9 га. Участок находится в в собственности Управления ФСБ, относится к общественно-деловой зоне и не обременён коммуникациями, что важно при проведении работ. Вторая точка - бывшее здание Приборостроительного завода на ул. Горького, 17. Площадь - 1,5 га, участок относится к землям неразграниченной госсобственности, но здесь есть объекты права частной собственности. Эти площадки предлагала администрация - первый заместитель мэра Александр Ковальчик пояснил, что застройщик согласен возводить собор именно здесь. Третий вариант - участок за цирком, где ранее располагалась недостроенная телебашня.