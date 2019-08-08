30 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Дэнни Трехо (2019) | Фото:Flickr

75-летний актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины

75-летний актер Дэнни Трехо, сыгравший в таких фильмах как "Мачете", "От заката до рассвета" и "Отчаянный", спас ребенка из автомобиля, перевернувшегося в результате ДТП.

ЧП произошло в Лос-Анджелесе. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, один в результате перевернулся. Очевидцем аварии стал Трехо, он же поспешил на помощь людям, которые оказались заблокированными в искореженном металле. Помощь понадобилась ребенку, который был автокресле.  "Только автокресло малыша и спасло", - скромно прокомментировал актер свое участие в спасательной операции.

По данным CNN, трое пострадавших, в числе которых и ребенок, были доставлены в местную больницу, из жизни ничего не угрожает.

Ну а Трехо добавил: "Все хорошее, что со мной случалось, происходило как прямой результат помощи кому-то".

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75-летний актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины

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Теги: дэнни трехо, спасение, помощь при дтп, автокресло



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