75-летний актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины

75-летний актер Дэнни Трехо, сыгравший в таких фильмах как "Мачете", "От заката до рассвета" и "Отчаянный", спас ребенка из автомобиля, перевернувшегося в результате ДТП.

ЧП произошло в Лос-Анджелесе. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, один в результате перевернулся. Очевидцем аварии стал Трехо, он же поспешил на помощь людям, которые оказались заблокированными в искореженном металле. Помощь понадобилась ребенку, который был автокресле. "Только автокресло малыша и спасло", - скромно прокомментировал актер свое участие в спасательной операции.

По данным CNN, трое пострадавших, в числе которых и ребенок, были доставлены в местную больницу, из жизни ничего не угрожает.

Ну а Трехо добавил: "Все хорошее, что со мной случалось, происходило как прямой результат помощи кому-то".