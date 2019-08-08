ВЦИОМ: Россияне стали больше читать книги за последние пять лет

Число россиян, читающих книги, выросло по сравнению с показателем пятилетней давности. Это показали результаты опроса ВЦИОМ.

Чтение книг практикует сегодня каждый второй россиянин (53%). Это в целом больше, чем пять лет назад (45%), но ниже прошлогоднего показателя (55%).

Чаще всего читают книги женщины (59%), молодежь 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также люди респонденты с высшим образованием (68%).

В среднем каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев.

В прошлом году ВЦИОМ провел исследование, которое выявило читательские предпочтения граждан РФ.

Так, россияне предпочитают читать литературу для детей (31%), книги по истории и исторические романы (30%), а также книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках.

В целом абсолютное большинство россиян заинтересованы в чтении книг различных жанров. Только 4% опрошенных сообщили, что практически не читают книг.