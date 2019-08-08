30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
МИД РФ, совещание, главы МИД СНГ (2014) | Фото:Накануне.RU

Украина заявила, что никогда не входила в СНГ и поэтому у нее нет задолженности

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что у Украины нет и не может быть никакой задолженности перед СНГ.

7 августа МИД РФ напомнил, что Украина задолжала по взносам в различные структуры СНГ уже 300 миллионов рублей, поскольку Киев официально не выходил из организации.

Однако Киев все толкует в свою пользу. Боднар сказал, что Украина вообще никогда не являлась членом СНГ, поскольку так и не подписала Устав СНГ. А с 2014 года, когда страна прекратила уплату взносов, она больше не принимает участия в его работе.

"Следовательно, Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях", - сказал Боднар.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о частичном выходе Украины из СНГ, фактически оставив только выгодные для себя соглашения.

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Украина заявила, что никогда не входила в СНГ и поэтому у нее нет задолженности

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Теги: Украина, СНГ



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