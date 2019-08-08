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Происшествия Челябинская область Южный ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Текслер: "Всем пострадавшим южноуральцам в ДТП под Новороссийском будет оказана помощь"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии под Новороссийском жителей Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вечером 7 августа на трассе в районе Новороссийска пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. В результате столкновения оба транспортных средства упали с обрыва высотой 10 метров. В аварии пострадали 44 человека, 8 из них - жители Челябинской области. Трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе двое детей, погибли. Сейчас пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №1 Новороссийска и в Краснодар.

"За состоянием пострадавших совместно с врачами Краснодарского края следит минздрав Челябинской области, соответствующее поручение дано министру. Мы владеем полной информацией о состоянии пострадавших и находимся на связи с местными службами. Если коллеги сообщат о том, что потребуется помощь с нашей стороны, то она будет оказана в полной мере", - отметил Текслер.

По словам главы Челябинской области, всем семьям будет оказана материальная помощь, спасатели окажут психологическую помощь семьям погибших и пострадавших.

"Правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. За судьбой раненых наши медики будут следить во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения домой", - добавил врио губернатора.

Среди пострадавших в ДТП помимо южноуральцев - жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов. 12 пострадавших - дети.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада". Рейс направлялся на экскурсию, когда столкнулся с двумя авто и вылетел с трассы. Сообщалось, что пострадавших не сразу смогли вытащить, потому что они были заблокированы в искореженном автобусе.

По предварительным данным, оба водителя транспортных средств были трезвы.

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Текслер: "Всем пострадавшим южноуральцам в ДТП под Новороссийском будет оказана помощь"

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Теги: авария, Новороссийск, автобус, Алексей Текслер, соболезнования



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