Свердловская область удержала лидерство по объему ввода жилья среди всех регионов УрФО

По данным за первое полугодие 2019 года Свердловская область удержала первое место по объему ввода жилья среди всех регионов Уральского федерального округа.

Как сообщил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, 2018 год был благополучным для строительной отрасли Среднего Урала, где седьмой год вводится более двух миллионов квадратных метров жилья. По словам министра, все это говорит о стабильной ситуации в отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в 2019 году позитивная динамика сохраняется: в первом полугодии на территории региона введено в эксплуатацию 704 тысячи квадратных метров жилья. Также рост наблюдается у производителей стройматериалов.

"Свердловская область занимает первое место в УрФО по жилому строительству и девятое по России, также активно у нас строятся и нежилые помещения - объекты социальной сферы, культуры, здравоохранения, торговые и развлекательные центры. В этой сфере наблюдается стабильный ежегодный прирост объемов на 10-12%", - добавил Михаил Волков.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственных за разработку проекта "ВИЗ-правобережный" в Екатеринбурге, где планируется создать "умный город" с самыми современными технологиями.