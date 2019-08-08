Заводам Коломойского на Украине оставили льготный тариф на электричество

Пять предприятий группы "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского не будут платить за электричество по новым тарифам. Такое решение принял окружной административный суд Киева.

7 июня нацкомиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг резко повысила тарифы на передачу электричества сетями компании "Укрэнерго", что привело к подорожанию электроэнергии примерно на четверть. Однако 2 июля суд приостановил новые тарифы по иску Никопольского завода ферросплавов, входящего в группу "Приват", который указал, что это ударит по его продукции. Суд даже отметил, что существуют "очевидные признаки противоправности" постановления о повышении тарифа.

А 26 июля к рассмотрению дела были привлечены еще четыре предприятия группы "Приват": Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОК и "Днепроазот". И 2 августа суд для них тоже отменил новые тарифы, причем с 1 июля, т.е. фактически задним числом.

Издание "Страна" отмечает, что это решение выгодно не только Коломойкому, но и другому олигарху Ринату Ахметову, который контролирует рынок электроэнергетики страны.

Напомним, во время предвыборной кампании еще один олигарх и бывший президент Петр Порошенко обвинял нынешнего президента Владимира Зеленского в том, что он является марионеткой Коломоймкого.