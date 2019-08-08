В Красноярском крае возбуждены уголовные дела из-за вырубки "сгоревшего" леса

В Красноярском крае возбудили шесть уголовных дел о незаконной заготовке древесины под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.

Как сообщил прокурор края Михаил Савчин, в июне прокурор Абанского района совместно с лесничеством выяснил, что на месте "санитарной рубки" нет следов пожара.

Установлено, что незаконная вырубка произведена на площади более 60 гектаров. Ущерб государству оценивается как минимум в 32 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявляли, что в Иркутской области выявлены факты, намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки.

В Госдуме 5 августа обсуждались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Были заслушаны отчеты представителей МЧС, Минприроды, Рослесхоза, МВД, Генпрокуратуры и Счетной палаты.

По словам председателя комитета по экологии нижней палаты парламента Владимира Бурматова, за частью лесных пожаров, охвативших тайгу на площади свыше 3 млн гектар, точно стоят интересы отдельных лиц и компаний.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев попросилГенпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.