Локомобиль Уралвагонзавода отгружен в Республику Беларусь

Локомобиль производства Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) отгружен в Республику Беларусь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, белорусским предприятием, специализирующемся на заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, приобретён тяговый модуль вагонов ТМВ-2 в базовой комплектации с правом выхода на пути общего пользования.

Сообщается, что это уже не первая экспортная поставка ТМВ-2: до этого 4 данных машины были отгружены в Азербайджан и две - в Казахстан. Кроме этого, ранее 9 локомобилей приобрели ОАО "РЖД". Все они успешно эксплуатируются в мотор-вагонных депо разных городов.

Всего Уралвагонзаводом изготовлено и поставлено более 20 тяговых модулей вагонов.