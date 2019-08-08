Глава Магнитогорска назначен заместителем Текслера на общественных началах

В правительстве Челябинской области - крупные кадровые изменения. Глава Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем врио губернатора региона Алексея Текслера на общественных началах, говорится на сайте южноуральского правительства.

Текслер подписал указ о назначении Бердникова 7 августа.

С 1 августа 2016 года Бердников был назначен на должность заместителя главы Магнитогорска, а с 28 сентября 2016 года исполнял полномочия главы города. 25 октября 2016 года избран главой Магнитогорска.