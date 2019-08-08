Власти Сургута создали общественную комиссию по приемке проблемных домов

Исполняющий обязанности главы администрации Сургута Алексей Жердев подписал распоряжение о создании общественной комиссии по приемке домов, которые не были вовремя сданы в эксплуатацию. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

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Речь идет о долгостроях компаний "СеверСтрой", "СеверСтройПартнер", "ДЭП", "Новострой", "Салаир" и "ВостокСтрой-Капитал".

Дома этих застройщиков будет принимать специальная общественная комиссия, которую возглавил заместитель главы города Владимир Шмидт. Кроме того, в состав комиссии войдут общественник с архитектурным образованием, представители профильных департаментов и застройщиков, жилстройнадзора, а также дольщики.

Напомним, ранее дольщики проводили пикеты, а также обратились в прокуратуру с требованием проверить работу застройщика сургутского жилого комплекса "Любимый" – компанию "Дорожно-эксплуатационное предприятие", которая привлекла деньги будущих жильцов для возведения дома. 27 мая на встрече с дольщиками губернатор Наталья Комарова предложила мэрии выкупить квартиры в жилом комплексе "Любимый", чтобы покончить с долгостроем.

В июне Вадим Шувалов подписал распоряжение администрации города о комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов, не введенных в эксплуатацию застройщиками.

Отметим, что сегодня глава региона планирует провести очередную встречу с дольщиками в стенах сургутской филармонии, в рамках поездки по муниципалитетам. Свою поездку губернатор анонсировала в Instagram.