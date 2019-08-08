30 Августа 2020
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совет при полпредстве, Всеволод Чаплин (2015) | Фото: Накануне.RU

Всеволод Чаплин поддержал секретаря пермской епархии и других священников, отличившихся неординарными заявлениями

Экс-председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод (Чаплин) поддержал секретаря пермской епархии отца Андрея (Литовку), который оказался в центре скандала из-за ругани после публикации поста в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отец Всеволод написал в своём Facebook, что "язык Иоанна Крестителя – чистый "экстремизм"", да и апостолы также были "весьма резки" – "в их общении сочетаются любовь и анафемы, грозные предостережения и милосердие".

Напомним, скандал разразился в конце июля, когда отец Андрей у себя в Facebook устроил полемику под своим же постом об оппозиционере Алексее Навальном. Самым лестным ответом комментаторам было "Хоть ссы в глаза – всё Божья роса". За секретаря епархии даже пришлось извиняться главе митрополии, владыке Мефодию. Другой их коллега, протоиерей Димитрий (Смирнов), ранее заявил, что "женщины слабее умом" и им "лучше работать за конвейером", а также рассказал о том, как лучше выбирать жениха и невесту. Позже отец Артемий (Владимиров) рассказал о "встрече с Чарльзом Дарвином", который заявил священнику, что "выдвинул теорию происхождения видов не от большого ума".

"Попытка привить Церкви язык духовной спячки, язык "беспроблемного позитива", язык компромисса в вопросах веры – это прямое предательство Христа и Его правды. Это бесовское наваждение. Вот почему я солидарен с отцами Артемием (Владимировым), Димитрием (Смирновым), Андреем (Ткачевым), Андреем (Литовкой), которые подверглись в последние дни травле, в основном, за умение говорить по-христиански, прямо и без компромиссов, говорить с людьми разных культурных уровней на их языке", - отметил священник.

При этом он не согласен с некоторыми суждениями этих священников.

"Я вообще почти ни с кем, кроме Бога, не готов соглашаться на 100 процентов. Но вектор их проповеди и вектор их травли (в том числе "внутрицерковно"-интеллигентской) для меня очевидны. Первый – от Бога. Второй – от беса, прикрывающегося "добром" и "любовью", а на самом деле – лицемерием и блудом духовным", - подытожил Чаплин.

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Всеволод Чаплин поддержал секретаря пермской епархии и других священников, отличившихся неординарными заявлениями

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Теги: Всеволод Чаплин, Андрей Литовка, Артемий Владимиров, Андрей Ткачёв, Димитрий Смирнов



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