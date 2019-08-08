В Екатеринбурге полыхает промышленный цех

В Екатеринбурге тушат пожар в одном из цехов на промышленной площадке на улице Фронтовых бригад.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о ЧП поступил сегодня в первом часу дня: произошло возгорание масла на площади 70 кв.м. Его тушат с помощью пены, подаваемой из установки пожаротушения "Пурга".

Из здания цеха еще до прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как отметили в ведомстве, пострадавших нет.

В тушении задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и 55 человек. Как добавили в МЧС, огонь локализован, угрозы его распространения нет.