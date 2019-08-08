Сотрудникам пансионата, где ветерана похоронили в мешке, грозит увольнение. "Такие люди не должны работать в отрасли"

Глава департамента соцразвития Тюменской области Ольга Кузнечевских пригрозила увольнением сотрудникам пансионата, где ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как ранее писало Накануне.RU, у ветерана не было родственников, она жила в пансионате для ветеранов войны и труда. В пансионате по факту похорон усопшей без мытья и переодевания началась служебная проверка. Взялись за ситуацию и сотрудники СК.

Кузнечевских отметила, что подобное произошло впервые, и такое отношение к памяти ветерана недопустимо

"Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли. Проверки контролирующих и надзорных органов в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда идут регулярно. По моему поручению в пансионате проходит внеплановая проверка в отношении причастных лиц, по итогам будут предприняты соответствующие меры", - цитирует чиновницу пресс-служба департамента.