Хлеб в России подорожал до максимального уровня с 2009 года

Росстат зафиксировал подорожание хлеба в российских магазинах.

За первые семь месяцев 2019 года ценовой рост составил 7,7%, пишет РБК. При этом год назад подорожание хлеба составило только 2,3%.

За год сильнее всего подорожал черный хлеб (то есть из ржаной и ржано-пшеничной муки). Так, в июне 2019-го он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Отмечается, что такие цены максимальные как минимум с 2009 года.

Напомним, в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) прогнозируют рост цен на хлеб на 5-6% о итогам 2019 года.

Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" сообщили, с чем связан рост цен на хлебобулочные изделия.

Как сообщила представитель организации Ирина Нагайцева, основания для роста сложились еще в августе-сентябре 2018 года, а основной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки.

Кроме того, в текущем году вырос НДС, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.