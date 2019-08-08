Козицын и Алтушкин вернули "протестный" сквер у Драмтеатра в собственность Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга заявили, что земельный участок на Октябрьской площади, находящийся в собственности ООО "Храм святой Екатерины", будет возвращен в категорию земель общего пользования. Руководители РМК Игорь Алтушкин и УГМК Андрей Козицын уже проинформировали об этом главу города Александра Высокинского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Козицын и Алтушкин готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос, будет ли сохранена зеленая зона, ставшая весной причиной массовых протестов против строительства храма.

"Руководством ООО "Храм Святой Екатерины" принято решение о расторжении договора аренды земельного участка в районе Октябрьской площади по соглашению сторон. Соответствующее письмо направлено в адрес министерства по управлению госуимуществом Свердловской области. Администрацией города, со своей стороны, проведена комиссия по правилам землепользования и застройки. По ее результатам данное решение одобрено", - отметили в мэрии.

Напомним, накануне стало известно о четвертом уголовном деле, возбужденном после "скверных" протестов в уральской столице.