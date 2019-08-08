Сроки сдачи пермского зоопарка перенесли на год

Сроки сдачи пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный перенесены на 2021 г. Это следует из постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства, проект которого внесен губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в краевое заксобрание, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее завершение строительства объекта было запланировано на 2020 г. Корректировка даты связана с нарушением срока разработки подрядчиком проектно-сметной документации на строительство второй очереди.

Сейчас проект второй очереди должен быть подготовлен в сентябре этого года. Кроме того, в настоящий момент идет строительство первого и второго этапов первой очереди, которое должно завершиться в сентябре текущего года. Строительно-монтажные работы по художественному оформлению должны завершиться в мае 2020 г.

В пресс-службе краевого минстроя уточнили, что решение о завершении строительства второй очереди зоопарка к 2021 году было принято еще в 2018 году. "Сейчас мы просто актуализируем перечень", – пояснили в ведомстве.