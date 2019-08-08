Защитник московского "Спартака" перешел в "Урал"

Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с молодым российским игроком Артемом Маминым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игрок, выступающий на позиции центрального защитника, перешел из московского "Спартака". Примечательно, что Артем является уроженцем Екатеринбурга. Он будет заявлен за "Урал" под 4-ым номером.

С защитником заключен долгосрочный контракт, детали которого не раскрываются. Уже сегодня он проведет в составе главной команды свою первую тренировку.

Как сообщало Накануне.RU, недавно бывший клуб Мамина - "Спартак" - совершил самый дорогой трансфер в своей истории, купив 21-летнего голландца.