30 Августа 2020
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футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Защитник московского "Спартака" перешел в "Урал"

Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с молодым российским игроком Артемом Маминым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игрок, выступающий на позиции центрального защитника, перешел из московского "Спартака". Примечательно, что Артем является уроженцем Екатеринбурга. Он будет заявлен за "Урал" под 4-ым номером.

Григорий Иванов и Артем Мамин(2019)|Фото: футбольный клуб "Урал"

С защитником заключен долгосрочный контракт, детали которого не раскрываются. Уже сегодня он проведет в составе главной команды свою первую тренировку.

Как сообщало Накануне.RU, недавно бывший клуб Мамина - "Спартак" - совершил самый дорогой трансфер в своей истории, купив 21-летнего голландца.

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Защитник московского "Спартака" перешел в "Урал"

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Теги: Урал, Спартак, защитник, переход



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