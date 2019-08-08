30 Августа 2020
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УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод теперь и на Эльбрусе

Флаг УВЗ был развернут над Эльбрусом. Свое первое восхождение на самую высокую точку России совершил работник кузнечного цеха Уралвагонзавода Александр Южаков. Он и поднял флаг родного предприятия на гору.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода, в легкой кузнице УВЗ Александр Южаков работает 40 лет. За это время освоил четыре профессии, сейчас он оператор-кузнец. "Металл покоряет", - скажет любой, увидев, как под управлением Александра Геннадьевича радиально-ковочная машина легко, как из пластилина, кует железнодорожную ось. Так говорит и сам кузнец о своей работе, но не о хобби.

"Я никогда не скажу, что покорил вершину. Преодолел себя – да. Именно в горах ты наедине со своими возможностями, испытываешь себя на прочность", - поясняет кузнец и альпинист Южаков. И с этой точки зрения восхождение на самую высокую гору России не стало исключением.

Александр Геннадьевич более 30 лет занимается альпинизмом и бывал в различных интересных местах России. На Эльбрусе – никогда раньше, а ведь попасть туда мечтает практически каждый альпинист. Уралвагонзаводец шел в составе группы из пяти человек. Все – опытные и подготовленные туристы из клуба "Азимут".

"Чтобы акклиматизироваться, каждый день мы поднимались как можно выше, а для ночлега спускались как можно ниже, - рассказывает Александр. - На пятый день решили штурмовать вершину. Дошли до отметки 5 тыс. 400 метров, но погода внесла свои коррективы. Пришлось вернуться".

Тагильчане решили повторить попытку через пару дней. И удачно! Они взошли на восточный пик Эльбруса - 5 тыс. 621 метр над уровнем моря. Вершины удалось достичь через 9,5 часов.

"Небо было ясное, ветер практически не ощущался. Вокруг - восхитительные пейзажи. Но свободных минут на привалах было не так много, ведь на максимальную точку нужно подняться до определенного времени, иначе, если погодные условия изменятся, пришлось бы возвращаться", - поделился Александр.

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Уралвагонзавод теперь и на Эльбрусе

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Теги: Уралвагонзавод, флаг, Эльбрус



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