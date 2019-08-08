ДТП под Новороссийском: водителей автобуса и внедорожника проверили на алкоголь

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

ДТП под Новороссийском: водителей автобуса и внедорожника проверили на алкоголь

Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, по предварительным данным были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Точные данные появятся после анализов врачей, отметила она в эфире телеканала "Россия-24".

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

ДТП с автобусом под Новороссийском(2019)|Фото: instagram.com/alekseioderov

Напомним, вечером 7 августа на автодороге, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай". Автобус перевернулся и скатился с обрыва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

08.08.19 часть 2. Подъем автобуса. По данным ГИБДД, в 22.20 мск 07.08.19 среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. ⠀ По уточненным данным в результате ДТП на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь погибли трое, среди них двое несовершеннолетних. Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля, женщина, двое несовершеннолетних. Водитель Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован. ⠀ Все пострадавшие доставлены в 1 Городскую больницу. На данный момент это 41 человек. Из них 12 детей. ⠀ СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk

Публикация от ДТП Новороссийска (@nvrsk_road)

Трое жертв происшествия – двое взрослых и ребенок – находились в легковом автомобиле. Все они – жители Челябинска.

В аварии пострадали, по предварительным данным, 44 человека, среди них есть жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов. 12 пострадавших – дети.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада". Рейс направлялся на экскурсию, когда столкнулся с двумя авто и вылетел с трассы. Сообщалось, что пострадавших не сразу смогли вытащить, потому что они были заблокированы в искореженном автобусе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ДТП под Новороссийском: водителей автобуса и внедорожника проверили на алкоголь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп, новороссийск, автобус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.08.2019 00:05 Мск После смертельного ДТП под Новороссийском задержан водитель автобуса
Ранее 08.08.2019 12:10 Мск Текслер: "Всем пострадавшим южноуральцам в ДТП под Новороссийском будет оказана помощь"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2019 07:19 Мск Погибшие в ДТП с автобусом под Новороссийском были жителями Челябинска
Ранее 08.08.2019 00:03 Мск В Новороссийске автобус упал с обрыва, есть жертвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети