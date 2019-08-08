ДТП под Новороссийском: водителей автобуса и внедорожника проверили на алкоголь
Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, по предварительным данным были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Точные данные появятся после анализов врачей, отметила она в эфире телеканала "Россия-24".
Напомним, вечером 7 августа на автодороге, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай". Автобус перевернулся и скатился с обрыва.
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08.08.19 часть 2. Подъем автобуса. По данным ГИБДД, в 22.20 мск 07.08.19 среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. ⠀ По уточненным данным в результате ДТП на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь погибли трое, среди них двое несовершеннолетних. Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля, женщина, двое несовершеннолетних. Водитель Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован. ⠀ Все пострадавшие доставлены в 1 Городскую больницу. На данный момент это 41 человек. Из них 12 детей. ⠀ СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. #nvrsk_road #nvrsk #dtpnvrsk #дтпнврск #lovenvrsk #typicalnvrsk #дтпновороссийск #новороссийск #анапа #геленджик #кабардинка #крымск #абинск #краснодар #краснодарскийкрай #mvd_nvrsk #gibdd_nvrsk
Трое жертв происшествия – двое взрослых и ребенок – находились в легковом автомобиле. Все они – жители Челябинска.
В аварии пострадали, по предварительным данным, 44 человека, среди них есть жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов. 12 пострадавших – дети.
Автобус принадлежал санаторию "Эллада". Рейс направлялся на экскурсию, когда столкнулся с двумя авто и вылетел с трассы. Сообщалось, что пострадавших не сразу смогли вытащить, потому что они были заблокированы в искореженном автобусе.