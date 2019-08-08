ДТП под Новороссийском: водителей автобуса и внедорожника проверили на алкоголь

Водители автомобиля и автобуса, попавших в ДТП под Новороссийском, по предварительным данным были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Точные данные появятся после анализов врачей, отметила она в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, вечером 7 августа на автодороге, в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай". Автобус перевернулся и скатился с обрыва.

Трое жертв происшествия – двое взрослых и ребенок – находились в легковом автомобиле. Все они – жители Челябинска.

В аварии пострадали, по предварительным данным, 44 человека, среди них есть жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов. 12 пострадавших – дети.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада". Рейс направлялся на экскурсию, когда столкнулся с двумя авто и вылетел с трассы. Сообщалось, что пострадавших не сразу смогли вытащить, потому что они были заблокированы в искореженном автобусе.