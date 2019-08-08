30 Августа 2020
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Игра престолов каст (2019) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

Создателей "Игры престолов" из HBO переманили в Netflix

Спин-офф-сериалы по "Игре престолов" HBO будет делать может быть и вместе с Джорджем Мартином, но уже без Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайса – шоураннеры самого известного в мире сериала ушли к конкурентам – в Netflix, сообщает Deadline.

Издание утверждает, что создатели ИП уже подписали с стриминговым сервисом контракт, гонорар у ребят будет измеряться в сотнях миллионов долларов.

После завершения "Игры престолов" за Бениоффом и Уайсом началась настоящая охота, в которую включились все главные игроки рынка: WarnerMedia, Disney, Comcast, Amazon и Apple. К концу прошлого месяца число охотников сузилось до Netflix, Amazon и Disney. Бениофф и Уайс провели последнее десятилетие в HBO, полностью сосредоточившись "Игре престолов".

Кстати, помимо работы над сериалами для Netflix парочка будет делать еще несколько проектов. Так, они создадут одну из серий "Звездных войн", поработают вместе с Universal над фильмом о Курте Кобейне и адаптируют роман "Крутые белые парни" для Fox/Disney.

 

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Создателей "Игры престолов" из HBO переманили в Netflix

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Теги: игра престолов, дэвид бениофф, д.б. уайс, hbo, netflix



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