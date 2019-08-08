30 Августа 2020
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портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

"Большой поклонник русской культуры и искусства". Стало известно имя нового генконсула Германии в Екатеринбурге

Стало известно имя нового генерального консула Германии в Екатеринбурге.

Напомним, в минувшую пятницу прежний генконсул Штефан Кайль покинул Урал в связи с завершением срока службы.

Как сообщили Накануне.RU в генеральном консульстве Германии в Екатеринбурге, его преемник Матиас Крузе уже приступил к исполнению своих обязанностей. Новый генконсул начал свою карьеру в 1993 году и успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в Алматы, Риме, Бухаресте, Дохе и генеральном консульстве в Бостоне.

Матиас Крузе(2019)|Фото: facebook.com/Generalkonsulat.Jekaterinburg

В Екатеринбург дипломат прибыл из центрального аппарата Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где занимался вопросами экономического сотрудничества и развитием отношений со странами Центральной Азии.

Как отметили в дипмиссии, Матиас Крузе является большим поклонником русской культуры и искусства.

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"Большой поклонник русской культуры и искусства". Стало известно имя нового генконсула Германии в Екатеринбурге

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Теги: генконсул, Германия, назначение, Екатеринбург



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