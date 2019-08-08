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Людмила Ёлтышева Елтышева (2016) | Фото: vk.com

Пермские активисты выходят на пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи

Пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления организуют в Перми пикет против распространения ювенальных технологий в регионе. Об этом Накануне.RU сообщил координатор пермского отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

"Наиболее остро проблема стоит в Чернушке, где происходит незаконное изъятие детей под надуманным предлогом и органы правопорядка не обращают внимание на процедуры незаконности этих действий. В том числе очередным поводом, чтобы родители вышли на пикеты стало давление на известную общественную активистку Людмилу Ёлтышеву, которая выступает за права многодетных в Пермском крае и поднимает другие проблемы. По анонимному и ложному доносу ее семья стала объектом нападок", - сообщил он.

По словам активиста, участниками пикета станут "десятки человек". Акция согласованна с городскими властями и пройдет 9 августа, в 19.00 на участке улицы Попова возле остановки между улицами Петропавловская и Ленина со стороны монумента "Единство фронта и тыла".

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё анонимно пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. В обращении говорится, что "пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников."Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" – сказано в анонимке.

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Пермские активисты выходят на пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи

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Теги: Людмила Ёлтышева, пикет



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