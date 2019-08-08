30 Августа 2020
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иннопром, &quot;незвёздные войны&quot;, Евгений Касперский (2017) | Фото: Накануне.RU

ФАС начала расследование в отношении Apple по жалобе Лаборатории Касперского

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple по заявлению Лаборатории Касперского. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Поводом стало отклонение американской корпорацией новых версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в результате чего, как считает ФАС, новая версия сервиса лишилась существенной части функционала.

"В то же самое время Apple ввел на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time (Экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, - говорится в заявлении антимонопольной службы. - Действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS".

ФАС упоминает информацию из СМИ о том, что кроме Лаборатории Касперского еще 11 разработчиков софта по всему миру столкнулись с аналогичными проблемами после запуска Screen Time.

"По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую Комиссию. 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах. Кроме того, лицензионным соглашением для разработчиков программ Apple прямо установлено право Apple отклонять любые приложения без каких-либо оснований", - отметили в ведомстве.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.

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ФАС начала расследование в отношении Apple по жалобе Лаборатории Касперского

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Теги: фас, apple, лаборатория касперского



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