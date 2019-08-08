Коммуналку разрешат оплачивать картами Сбербанка на кассах в магазинах

Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка.

Услуга будет доступна уже с этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг.

Напомним, в 2018 году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Как сообщалось ранее, в скором времени у Сбербанка появится новая услуга "Покупка с выдачей", которая позволит снимать наличные на кассе магазина.

При этом будет необходимо оплатить покупки картой банка. "Покупка с выдачей" станет доступна предстоящим летом. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября - в крупных торговых сетях. С карты Сбербанка можно будет снять до 5 тыс. руб. за одну операцию.