В Киргизии после неудачной попытки задержания экс-президента собрался Совет безопасности

В Киргизии после неудачной попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева собрался Совет безопасности, который решает, что делать дальше.

Напомним, в ходе операции против Атамбаева пострадали несколько десятков человек, а один спецназовец умер от ран.

На экстренном заседании Совбеза обсуждаются "вопросы обеспечения безопасности и правопорядка". Председательствует на нем нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Сам Атамбаев ответил властям видеообращением и призвал силовиков не стрелять в свой народ, так как "это может плохо кончиться".

Генпрокуратура страны уже возбудила несколько уголовных дел – о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников и другие, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина информируют о событиях, которые происходят в Киргизии.