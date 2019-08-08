Нефтяники поддержали аэропортовый актив "ЮТэйра"

Аэропорт "Сургут", основным акционером которого является авиакомпания "ЮТэйр" (56% акций), по итогам 2018 г. увеличил чистую прибыль до 55,9 млн руб. Однако основной прирост доходов акционерного общества обеспечил не хаб в крупнейшем городе Югры, а базовый аэропорт нефтяников. Выручка сургутской гавани снизилась из-за отмены пассажирских рейсов и отсутствия производств, которые могли бы обеспечить грузопоток.

ОАО "Аэропорт "Сургут" имел пять филиалов на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии. С июня 2018 г. Мыс Каменский филиал перешел в "ЮТэйр-Инжиниринг". Кредиторы предлагали авиакомпании "ЮТэйр" продать свою долю аэропорта для погашения части долга. В пресс-службе авиакомпании Накануне.RU сообщали, что вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания менеджмента, однако пул аэропортов сегодня приносит авиаперевозчику прибыль. Чистая прибыль в 2018 г. увеличилась на 8,2 млн руб., в целом рентабельность предприятий, обеспечивающих перевозки, выше, чем самих авиаперевозчиков. Последние терпят убытки вследствие роста цен на топливо и низких, в точки зрения покрытия расходов, тарифов.

Продолжение удорожания стоимости нефтепродуктов и прочих расходных материалов - основной отраслевой риск для авиакомпаний."В результате, только из-за роста цен на топливо авиакомпании понесли дополнительные затраты в размере 71,3 млрд руб., что напрямую отразилось на финансовых результатах и привело к убытку от операционной деятельности авиакомпаний по транспортной работе", - говорится в отчете ОАО "Аэропорт Сургут". В этой ситуации "ЮТэйру" нет резона отказываться от прибыльного актива, поддержку которому оказывают нефтяники.

По аэропорту Сургута прибыль от продаж в 2018 г. оказалась ниже уровня прошлого года на 2,6 млн руб. Свой вклад внесла отмена нескольких рейсов и завершение программы перевозок по маршруту Москва-Сургут-Норильск - сургутская гавань принимала участие в масштабном проекте по перевозке пассажиров на время ремонта ВПП в аэропорту Норильска. В итоге из Сургута вылетело 10 570 самолетовылетов, что на 2,3% меньше показателя 2017 г. Процент мог бы быть больше, но "ЮТэйр" ввел дополнительный рейс в Москву и новые рейсы в Минск, Ереван, Грозный, Барнаул, Пермь, Самару, увеличил частоту на южных направлениях. Добавим, следом за снижением количества вылетов уменьшились доходы от производства бортового питания - на 7% или 20,5 млн руб.

Объемы грузов в сургутском аэропорту тоже снизились больше, чем на 7%.

"Объем прибывшего груза более чем в три раза превышает объем отправленного груза. Главной причиной значительного разрыва показателей является отсутствие в городе в достаточном количестве собственного производства товаров народного потребления", - говорится в отчете общества.

Основная деятельность филиалов общества - выполнение авиаработ для нефтегазовой отрасли и перевозка вахтовых пассажиров. Значительнее всего пассажиропоток вырос в аэропорту Талакан в Якутии - он впервые перешагнул рубеж в 300 тыс. пассажиров (рост на 18% в сравнении с 2017 г.). Аэрокомплекс в 2012 г. построен на одноименном месторождении для "Сургутнефтегаза" и занимает третье место по пассажиропотоку после гаваней Якутска и Мирного. Количество рейсов в аэропорту увеличилось по запросу "СНГ", открыто новое направление по маршруту Томск-Талакан и обратно. Кроме того, в аэропорту растет и грузопоток - на 3%.

Деловая активность в других районах присутствия ОАО "Аэропорт Сургут" снизилась, этим общество объясняет уменьшение количества обслуженных пассажиров в Березовском и Ноябрьском филиалах (на 1,8% и 6,1% соответственно). Кроме того, из Ноябрьска перестали летать некоторые рейсы в южных направлениях, на оставшихся тип судов изменен на более "легкие".

В обществе обращают внимание на высокий износ основных фондов в филиалах, их обновление будет продолжаться в 2019 г. В Талакан инвестировать будет "Сургутнефтегаз": общество планирует закупить трапы, автобусы, шасси. В Сургуте запланировано открытие зала повышенной комфортности.

Прибыльность аэропортов зависит от платежеспособности населения, считают в компании, а она в свою очередь - от финансовой стабильности основных градообразующих предприятий в населенных пунктах, где находятся структурные подразделения общества.

Напомним, что "контрольный пакет самой авиакомпании "ЮТэйр" принадлежит АК-Инвест, которая контролируется ПНФ "Сургутнефтегаз". Нефтяная компания никак не обозначала свою позицию в отношении переговоров с кредиторами о реструктуризации долга перевозчика. Как сообщало Накануне.RU, в суд поступили новые иски о банкротстве авиакомпании.