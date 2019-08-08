В Кунгуре студенты требуют не передавать здание техникума детям с ОВЗ

Студенты многопрофильного техникума Кунгура обратились к краевому омбудсмену Павлу Микову – они заявили, что здание, где они сейчас учатся, передадут детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Переезд грозит им трудностями. В частности, транспортными, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В письме Микову говорится, что, если здание передадут детям с ОВЗ, студентам техникума придётся ездить на занятия на окраину Кунгура, куда вечером ходит один автобус в час, а последний рейс – в 19.00. При этом среди получающих знания есть иногородние, им удобнее приезжать в здание в центре, которое техникум занимает сейчас. Получить комментарий пресс-службы омбудсмена к моменту публикации не удалось.

Напомним, ранее родители детей с ОВЗ оказались с эпицентре другого скандала – мэр Кунгура Сергей Гордеев обратился в прокуратуру в связи с появлением родителей в одинаковых майках на "Небесной ярмарке". Позже в мэрии сообщили об отзыве заявления Гордеева, однако надзорное ведомство успело передать его в полицию, куда активисты были вызваны для дачи объяснений. Администрация также комментировала будущее коррекционной школы: дети с 1 сентября продолжат обучение в других учебных заведениях в микрорайоне Нагорный, так как здание, в котором располагается учебное заведение, признано аварийным. "Для строительства школы на 320 человек нужен довольно большой участок земли (около 2 га), поэтому мы не можем игнорировать эти расчеты и завтра же построить школу на любом "пятачке", - рассказал Сергей Гордеев. Позже российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение с просьбой проверить законность действий мэра Кунгура.