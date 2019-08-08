Здание штаба ТОФ окутано дымом: пресс-служба заявляет, что сжигаются старые документы

Во Владивостоке здание штаба Тихоокеанского флота окутано густым дымом, который поднимается с крыши здания.

При этом в пресс-службе флота заявили, что происходит плановое сжигание старых документов. Пожарные машины не пустили на территорию штаба.

Ранее пресс-служба ТОФ пожар на стоящем в ремонте большом противолодочной корабле объяснила сварочными работами. Пожар на дизельной подводной лодке в бухте Улисс там называли учением, отмечает Regnum.

Напомним, в 2013 году произошел пожар на атомной подводной лодке "Томск", находящейся на ремонте на заводе "Звезда" в городе Большой камень в Приморье. ЧП произошло при проведении сварочных работ, тогда произошло возгорание цистерны главного балласта субмарины.