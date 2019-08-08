В екатеринбургском парке Зеленая роща сломали забор, поставленный в рамках реконструкции

В екатеринбургском парке Зеленая роща, где полным ходом идет реконструкция, неизвестные сломали забор, которым перегородили проход по парку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат городской думы уральской столицы Дмитрий Сергин.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи началось в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., но "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб.

Сейчас в парке вырубают деревья и начали сужать пешеходные дорожки - примерно на треть. Общественники уже требовали прекратить все работы.

"Ну не любит наш народ заборы: ни в скверах, ни в рощах. Сносит все на своем пути", - написал Дмитрий Сергин в своем Facebook, приложив фото сломанного забора.

Напомним, екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов заявлял, что при работах в Зеленой роще можно усмотреть нарушения сразу нескольких действующих в городе правил благоустройства.