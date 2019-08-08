30 Августа 2020
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Экономика В России
автомобиль каршеринга (2019) | Фото: autonews.ru

"Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в 2020 году

"Делимобиль" собирается провести IPO в конце 2020 года. Размещаться каршеринговый сервис собирается на Московской бирже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на основателя компании Mikro Kapital Group (мажоритарный владелец сервиса) Винченцо Трани. Год назад он допускал, что IPO может произойти в пятилетней перспективе.

Весной 2018 года группа Mikro Kapital Group  (владеет 77% "Делимобиля") приняла стратегию "городская мобильность и каршеринг", которая предусматривает инвестиции в размере 250 млн евро до марта 2020 года. По словам Трани, на нынешний момент совокупные инвестиции в стратегию превысили 200 млн евро. Группа намерена увеличить эти вложения до 800 млн евро.

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"Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в 2020 году

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Теги: делимобиль, каршеринг, ipo



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