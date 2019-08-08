В пяти районах Южного Урала введен особый противопожарный режим

В пяти муниципалитетах Челябинской области введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

На юге региона стоит сухая и ветреная погода, в связи с чем повышаются риски возгорания.

Особый противопожарный режим введен в Брединском, Варненском, Кизильском, Октябрьском и Карталинском районах.

В МЧС призвали южноуральцев строго придерживаться требований противопожарного режима, отказаться от сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и сухой травы, а также не доверять костер детям.