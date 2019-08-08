43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка. И это снова будет девочка.

О своем интересном положении звезда "Обители зла" рассказала в Instagram, опубликовав селфи, на котором виден сильно округлившийся живот актрисы.

"Снова стучат, - пишет Йовович. – Когда 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства – от восторга до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было совсем не радостно, и последние несколько месяцев моя семья и я жили как на иголках, все время ожидая результаты тестов и анализов, проводя большую часть времени в кабинетах врачей".

К радости поклонников актрисы, сейчас опасность, кажется, миновала. Также Милла рассказала, что у нее и ее супруга, режиссера Пола Андерсона, снова будет дочка.

Йовович сейчас замужем в третий раз. В 1992 году она была замужем за актером Шоном Эндрюсом, с 1997 по 1999 годы – за режиссером Люком Бессоном, в 2009 году вышла замуж ха Андерсона, с которым встречалась семь лет до свадьбы. У супругов есть две дочери — Эва Габо Андерсон и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. В 2017 году Милле сделали экстренный аборт, когда она была на четвёртом месяце беременности из-за преждевременных родов.