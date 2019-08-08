Суд о банкротстве Антипинского НПЗ вновь перенесен: материалы дела в Омске

Арбитражный суд Тюменской области в очередной раз перенес рассмотрение дела о признании банкротом Антипинского НПЗ, - передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Причиной переноса является то, что материалы дела находятся на апелляции в Омске.

Примечательно, что на судебное заседание пришла и Ксения Лисовиченко — молодая супруга 68-летнего экс-директора завода Геннадия Лисовиченко. Жена предпринимателя, пока он скрывается от суда по делу о мошенничестве, пытается отсудить у нынешнего руководства предприятия премию мужа в размере 10 миллионов долларов.

В итоге заседание было перенесено на 12 августа.

Напомним, апелляцию на решение о принятии иска АНПЗ о самобанкротстве подала компания "Трансойл". Судебное заседание состоится сегодня.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.