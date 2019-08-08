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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2004) |

На Камчатке решают, кто должен убирать обнаруженную в лесу свалку с токсичными отходами

Свалка бочек с неизвестным веществом была обнаружена в лесу Елизовского района Камчатки.

Лабораторная экспертиза показала, что содержимое бочек остро токсичное и горючее. Оно оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Судя по состоянию бочек, они валяются в лесу еще с советских времен, пишет Regnum.

При этом неизвестно, какая служба должен убирать свалку ядовитых веществ. Необходимо понять, как обращаться с веществом, для этого надо провести более глубокие исследования.

Ранее сообщалось, что возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы.

На площади в 20 квадратных метров рассыпано белое вещество с резким запахом, сообщили в прокуратуре Курганской области.

Полиция начала процессуальную проверку инцидента.

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На Камчатке решают, кто должен убирать обнаруженную в лесу свалку с токсичными отходами

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Теги: свалка, токсичные отходы, камчатка



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