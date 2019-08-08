На Камчатке решают, кто должен убирать обнаруженную в лесу свалку с токсичными отходами
Свалка бочек с неизвестным веществом была обнаружена в лесу Елизовского района Камчатки.
Лабораторная экспертиза показала, что содержимое бочек остро токсичное и горючее. Оно оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Судя по состоянию бочек, они валяются в лесу еще с советских времен, пишет Regnum.
При этом неизвестно, какая служба должен убирать свалку ядовитых веществ. Необходимо понять, как обращаться с веществом, для этого надо провести более глубокие исследования.
Ранее сообщалось, что возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы.
На площади в 20 квадратных метров рассыпано белое вещество с резким запахом, сообщили в прокуратуре Курганской области.
Полиция начала процессуальную проверку инцидента.