На Камчатке решают, кто должен убирать обнаруженную в лесу свалку с токсичными отходами

Свалка бочек с неизвестным веществом была обнаружена в лесу Елизовского района Камчатки.

Лабораторная экспертиза показала, что содержимое бочек остро токсичное и горючее. Оно оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Судя по состоянию бочек, они валяются в лесу еще с советских времен, пишет Regnum.

При этом неизвестно, какая служба должен убирать свалку ядовитых веществ. Необходимо понять, как обращаться с веществом, для этого надо провести более глубокие исследования.

Ранее сообщалось, что возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы.

На площади в 20 квадратных метров рассыпано белое вещество с резким запахом, сообщили в прокуратуре Курганской области.

Полиция начала процессуальную проверку инцидента.