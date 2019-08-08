Куйвашев отправил свердловских десантников на тушение лесных пожаров в Сибири

По поручению губернатора Евгения Куйвашева уральские специалисты примут участие в ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Сибирь отправились 55 работников парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов. Решение о переброске сил было принято Евгением Куйвашевым в связи с обращением правительства Красноярского края.

Все сотрудники прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев, имеют с собой запас продовольствия и снаряжения и полностью готовы к выполнению поставленных задач.

Кроме этого, в Красноярский край отправятся 14 добровольцев из Свердловской области, входящие в состав сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они также примут участие в ликвидации последствий пожаров и помощи населению.

Напомним, ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Сибири привлекли более 30 самолетов и вертолетов местных авиакомпаний. Также в Иркутскую область для оказания помощи в тушении отправились пожарные из Югры.